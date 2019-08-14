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В селе Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области, 9 августа, настоятель Рождества-Богородичного храма Украинской Православной Церкви получил извещение заказным письмом о необходимости выехать из церковного дома.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу УПЦ в Фейсбук, письмо направил бывший инициатор церковного конфликта, а теперь председатель приходского совета ПЦУ Игорь Щебет, назвав его уведомлением-предложением.

«Предлагаем вам освободить указанный дом вместе семьей в течение одного месяца, потому что этот дом нужен для проживания священника нашей общины», – говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что владельцами дома с надворными постройками по адресу: село Пятигоры, улица Центральная, 48 является религиозная община ПЦУ.

Верующие УПЦ полагают, что изготовление документов на приватизацию произошло в обход закона.

«Две недели назад к нам во двор уже приводили представителей БТИ, но я не позволил им сделать замеры, потому что открыто уголовное производство и вскоре будет суд, – комментирует иерей Виктор Довбенюк, священник Рождества-Богородичной прихода села Пятигоры. – Поэтому я не понимаю, на каких основаниях дом может принадлежать другой общине».
ForUm

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