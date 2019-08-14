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В Закарпатской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, которые употребляли пищу на свадьбе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на протяжении 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, в том числе 8 детей.

Все госпитализированные 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане «Семейный уют» в с. Слобода Береговского района. Всего в заведении питания находились 190 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

 
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