В Закарпатской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, которые употребляли пищу на свадьбе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на протяжении 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, в том числе 8 детей.

Все госпитализированные 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане «Семейный уют» в с. Слобода Береговского района. Всего в заведении питания находились 190 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.