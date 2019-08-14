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Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), сообщает DW.

«Мы выйдем, если будем вынуждены» сделать это, отметил глава Белого дома. «Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится», - подчеркнул он.

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.
ForUm

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