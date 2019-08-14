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В одесский детский лагерь «Виктория», где в сентябре 2017 года произошел масштабный пожар, унесший жизни трех девочек, снова заселили детей, сообщает «Думская».

Первая после трагедии смена прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа.

Как сообщила начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, смена состоит из 103 человек. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Отметим, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса «Виктории», на ремонт которых потратили больше пяти миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью позапрошлого года, остаются под арестом.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Следствие обвинило в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория».

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря »Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.

 

 
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