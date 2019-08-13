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Прокуратурой Житомирской области по результатам совещания президента Украины в Олевске начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Житомирской области, действуя в соответствии с определенными действующим законодательством полномочиями, принципиально реагирует на совершение любых противоправных действий должностными лицами государственных и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В ведовстве подчеркнули, что 12 августа во время рабочей поездки в Житомирскую президента Владимира Зеленского в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря. «Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности», – подчеркнули в прокуратуре.

«С учетом информации, обнародованной на совещании, а также размещенной на официальном сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации, прокуратурой Житомирской области в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение)», – сказано в сообщении.

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в Хмельницком.

Напомним, 12 августа Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. 
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