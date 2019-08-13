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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Соответствующий указ №595/2019 обнародован на сайте главы государства.

Так, председателем комиссии назначен руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Всего в состав комиссии вошли 14 человек: руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днипров; профессор кафедры Львовской национальной академии искусств Андрей Бокотей (с согласия); член Украинского геральдического общества Виктор Бузало (с согласия); председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Андрей Гречило (с согласия); директор Института законодательства Верховной Рады, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины Александр Копыленко (с согласия); президент Национальной академии педагогических наук Украины, академик Национальной академии наук Украины Василий Кремень (с согласия); председатель координационного совета Международной общественной организации «Родина Мазеп» Игорь Мазепа (с согласия); член Совета волонтеров при Министерстве обороны Александр Мацько (с согласия); координатор Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко (с согласия); руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Андрей Осидак; руководитель Главного управления по вопросам военной безопасности Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Алексей Покотило; старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Юрий Савчук (с согласия) и член Украинского геральдического общества Николай Чмырь (с согласия).
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