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В Одессу, 27 августа, в Свято-Успенский Патриарший мужской монастырь для постоянного нахождения прибывает точная копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Успение".

Фото: Pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, копия иконы освящена у Первообраза в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Встреча Святыни состоится в 16:45 у Святых врат Успенского монастыря города Одессы.

* Киево-Печерская икона Божией Матери «Успение» имеет чудесное происхождение, связанное со строительством Большой Успенской церкви (Успенского собора Киево-Печерской Лавры), ее принесли в 1075 году строители из Византии, которых Сама Богородица благословила строить этот большой храм и благословила в дорогу Своей чудотворной иконой «Успение». Икона была передана преподобным Антонию и Феодосию Печерским и помещенная потом над Царскими вратами построенного собора в золотом круглом киоте, щедро украшенном бриллиантами. С того времени много столетий по молитвам Пресвятой Богородицы от иконы выливаются чуда.

Икона не раз защищала страну от нашествия врагов. В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти в течение всего дня 27 августа обносили вокруг города. Богородица благословляла русские войска, шедшие на Полтавскую битву. В 1812 году икону снова обносили вокруг Киева.

Во времена безбожных десятилетий XX века оригинал иконы исчез. Список ее сохраняется в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры и также является чудотворным.
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