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В Черновцах, 5 августа, в сессионном зале Черновицкого городского совета состоялись общественные слушания, в результате которых местные жители большинством голосов приняли решение об отмене строительства храма ПЦУ по проспекту Независимости, 92.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на molbuk.ua, на слушания в горсовет пришли сторонники строительства храма, а также те, кто выступает против застройки в сквере.

Местный житель Виталий Ломенецкий рассказал, что против строительства храма собрано 750 голосов, а свою петицию он организовал через две недели после того, как стало известно о том, что в сквере может появиться храм ПЦУ. По его словам «собралось очень много людей в поддержку сквера. Просят городской совет, чтобы власть высадила еще деревья, поставила лавочки и сделала нормальные дорожки».

Председатель собрания в конце заседания сообщила, что «принято решение о том, чтобы не строить храм на данном земельном участке по адресу проспект Независимости, 92».

Сообщается, что относительно строительства храма ПЦУ на проспекте Независимости, 92, было зарегистрировано три электронные петиции, которые собрали необходимое количество голосов.

В частности, в одной из петиций предлагается построить храм, а авторы другой петиции предлагают запретить строительство храма по указанному адресу.

В то же время в третьей петиции черновчане высказали пожелание обустроить по этому адресу сквер для отдыха и досуга, а также детскую площадку.
ForUm

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