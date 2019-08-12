Руководство национального дворца искусств «Украина» планирует обратиться в полицию в случае, если билетный оператор Karabas.com до 13 августа не прекратит продавать на своем сайте билеты на концерт певицы Таисии Повалий.

Об этом сообщил генеральный директор Национального дворца искусств «Украина» Роман Недзельский, передает Укринформ.

«Оператор Karabas.com является автономной частной структурой, которая не имеет никакого отношения к кассе дворца и ведет хозяйственную деятельность по своему усмотрению. Сегодня (12 августа, - ред.) после наших претензий по продаже билетов на несуществующий концерт они должны были снять рекламу концерта Повалий со своего сайта и прекратить продажу билетов. Если до завтра они не прекратят продавать билеты, будем обращаться в полицию о совершении уголовного преступления», - отметил Недзельский.

Так, по состоянию на 18:30 понедельника по поиску на сайте оператора Karabas.com все еще можно найти страницу с информацией о концерте Повалий, анонсированный на 10 декабря во Дворце «Украина». Более того, так же активной остается и форма для заказа билетов на это мероприятие. Хотя на главной странице сайта рекламный баннер убрали.

«За эти две недели, когда появилась визуальная реклама на билбордах и ситилайтах Киева, многие возмутились, а некоторые, весьма не далекие от шоу-бизнеса, практически поверили в то, что это дворец «Украина» пригласил Повалий с концертом в свой зал. Так была подана реклама», - добавил гендиректор.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе Национального дворца искусств «Украина» заявили, что не получили никаких афиш или информации о запланированном посторонними организаторами концерте Повалий.

Впоследствии генеральный директор дворца сообщил, что реклама и реализация билетов на концерт Повалий является заранее спланированной провокацией против концертно-творческого учреждения с целью его дискредитации.

В то же время на сайте национального билетного оператора Karabas.com уже несколько дней продолжается продажа билетов на концерт Повалий. Цены на билеты колеблются в пределах 390-2990 грн.

23 июля в Іnstagram Повалий анонсировала свой сольный юбилейный концерт «Сегодня и навсегда» в Национальном дворце искусств «Украина».

Таисия Повалий - народная артистка Украины, народный депутат VII созыва от Партии регионов. Во время Революции Достоинства в 2014 году Повалий активно гастролировала в Российской Федерации, в частности выступала в Кремле, а после поздравила крымчан на праздновании дня России в оккупированной Ялте. С 2014 года певица постоянно проживает в РФ.