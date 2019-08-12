Директор Октябрьского лесхоза в Харьковской области Руслан Чагаровский скрыл от президента Владимира Зеленского факты собственного противозаконного заработка.

Отмечается, что 17 июля, когда глава государства находился с рабочим визитом на Харьковщине, Чагаровский обратился к нему с просьбой помочь побороть проблему незаконной вырубки. При этом директор лесничества обвинил в незаконных рубках своего коллегу по области, пишет Ресурс.

Однако Чагаровский за 5 лет на должности на работе присутствовал менее половины времени – преимущественно он находился или на больничном, или в декрете, хотя зарплату продолжал получать в полном объеме.

За это время директор лесничества устроил на госпредприятии целый калейдоскоп схем. Первое, что бросается в глаза – огромный карьер по добыче песка, на том месте, где когда-то был лес. По официальным документам – карьера не существует.

До получения должности директора госпредприятия он работал в коммерческой структуре, которая специализируется на оборудовании для лесной отрасли. Получив государственную должность, Чагаровский принялся закупать технику у этой компании по завышенным ценам. Более того, впоследствии он закупленную технику сдавал в аренду за бесценок, чтобы у арендаторов заказать услуги с использованием своей же техники.

Кроме этого, на вверенной ему территории, Чагаровский создал пляжный развлекательный комплекс, который за гривню сдавал в аренду своему куму. К тому же на его кума оформили договор о предоставлении услуг по уборке и вывозу мусора. Однако вместо этого фирма установила шлакбаум на въезде в лес и брала с людей деньги за проезд.

Кстати, кумом Чагаровского является прокурор Харьковской области Яковлев. Именно поэтому, а еще с помощью председателя Харьковского облсовета, Чагаровскому и удавалось избежать увольнения. Руководство Гослесагентства не может единолично уволить директора областного лесхоза, на это надо согласие обладминистрации, с которой Чагаровский и вел свой бизнес.

После того как Гослесагентство обратилось в Кабмин, Чагаровский сразу написал несколько заявлений о незаконных рубках в полицию и обратился с речью к президенту.