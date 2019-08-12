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В Луцке, 11 августа, состоялся крестный ход от кафедрального собора Всех святых Земли Волынской до Свято-Покровского храма.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, представители духовенства  и множество верующих прошли по центральным улицам города, перенеся святыни луцкого кафедрального собора Всех святых Земли Волынской – копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами мощей святых, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской – в Свято-Покровский храм.

Ход возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

 «Господь сказал "где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. А тут нас гораздо больше и мы совершили это шествие во имя Господне. И хочется, чтобы Господь сподобил нас и следующие крестные ходы в нашем городе совершать в таком же мире и покое, как это было сегодня. И мы, совершив этот крестный ход, получили огромную духовную радость, которую хочется сохранить как можно дольше. Христос Воскрес!» – с такими словами обратился к верующим епископ Нафанаил. 

Традиция проводить такой крестный ход в Луцке была основана блаженной памяти митрополитом Волынским и Луцким Нифонтом (1948-2017). Она приурочена к празднованию памяти волынских святых, а летний крестный ход напоминает о трагических событиях августа 1992 года, когда сторонники Киевского Патриархата захватили Свято-Троицкий кафедральный собор, помещения епархиального управления и Волынской духовной семинарии.
ForUm

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