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В ближайшие сутки погоду в Украине определит сухая и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь на Волыни и во Львовской области местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью 13–18°, на побережье морей до 22°; днем 28–33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.

В Киеве день пройдет без осадков; температура ночью 16–18°, днем 28–30°.

Во вторник, 13 августа, синоптики прогнозируют в западных областях местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории — без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью 14–19°, на востоке страны местами 11–13°; днем 28–33°.

В Киеве будет сухо. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью 16–18°, днем 30–32°.
ForUm

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