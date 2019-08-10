В Запорожье сегодня на автозаправке произошел взрыв метанового баллона автомобиля, водитель получил ожоги ног.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«10 августа в 05 ч. 25 мин. в г. Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар ликвидирован менее чем за 20 минут. Огнем уничтожен автомобиль и повреждены 2 автозаправочные колонки.

К тушению привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.