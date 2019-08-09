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В Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева, который находится в урочище Феофания, верующие УПЦ отметили память небесного покровителя обители - святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Фото: lavra.ua

Сегодня в монастыре состоялась Божественная литургия, а вечером накануне – всенощное бдение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии был совершен крестный ход с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона.

*Православные христиане сегодня празднуют день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.
ForUm

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