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Президент своим отказом подписать какие-либо документы с представителями Фанара четко указал – где «кесарево», а где «Божие».

Фото: митрополит Лука / УПЦ

Об этом, комментируя встречу Владимира Зеленского с Патриархом Варфоломеем, написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на своем канале в Телеграм, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Сегодня в СМИ много говорят о том, что Президент Украины встретился с «патриархом Варофоломеем». Это дало провод […] говорить о том, что и нынешний Президент Владимир Зеленский будет продолжать антицерковную деятельность своего предшественника. Но скудные комментарии об этой встрече со стороны офиса Президента, а также самого Зеленского, говорят скорее об обратном.

Это повышает авторитет нынешнего Главы государства в глазах православных верующих, который, как мы надеемся, и в дальнейшем будет придерживаться Конституции страны и быть гарантом соблюдения всех ее норм. Сами чиновники Министерства культуры уже вынуждены признать, что константинопольские иерархи создавали церковную структуру «украинской традиции» параллельную структуре канонической УПЦ», - отметил митрополит Лука.

Он также написал, что, по его мнению, означает отказ Зеленского подписывать совместное заявление с Патриархом Варфоломеем.

«Что может означать отказ Президента поставить свою подпись под документом, который подготовили представители предыдущей власти […] вместе с константинопольскими интриганами? По нашему мнению, лишь одно – Президент своим отказом подписать какие-либо документы с жителями Фанара четко указал – где «кесарево», а где «Божие». Ведь всем очевидно, что Патриарх Варфоломей для Президента Украины – всего лишь гражданин Турции, и говорить о каких-то совместных договоренностях на международном уровне с ним не имеет никакого смысла.

Дай Бог, чтобы Украина в лице нынешнего своего Главы получила достойного лидера, уважающего религиозные убеждения представителей всех конфессий», - написал Запорожский митрополит.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей, 8 августа, во время встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, как планировали накануне. По информации СМИ, в последний момент в команде Зеленского отказались подписывать документ.
ForUm

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