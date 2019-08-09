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В Переяслав-Хмельницком в Борисоглебской церкви в день памяти святых князей Бориса и Глеба, состоялись богослужение и крестный ход в честь святых страстотерпцев.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, празднования в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба возглавил секретарь Бориспольской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

После чтения Святого Евангелия епископ Дионисий обратился к верующим с архипастырским наставлением.

В завершение богослужения был совершен крестный ход, после которого владыка поздравил присутствующих с праздником.

День памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба – 6 августа – прихожане отмечают крестным ходом, торжественным богослужением и водосвятным молебном – освещают воды реки Альта.

На месте убийства святого мученика-страстотерпца древнерусского князя Бориса, в нынешнем микрорайоне Борисовка города Переяслав-Хмельницкий, расположена церковь в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Храм, построенный в 1839 году, знаменит также тем, что в нём хранится почитаемая верующими святыня – мироточивый каменный крест 1664 года.

6 августа 2015 года, в 1000-летние со дня кончины святых благоверных князей, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний провёл праздничное богослужение и освятил восьмиметровый поклонный крест, воздвигнутый в честь годовщины. Крест установили возле церкви, со стороны реки.
ForUm

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