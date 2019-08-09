Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец призвал президента Владимира Зеленского принять меры для восстановления независимости судебной ветви власти в Украине. Об этом говорится в открытом обращении юриста к главе государства, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Уважаемый Владимир Александрович, выражая Вам свое уважение, обращаюсь к Вам по следующему вопросу. Я адвокат, сегодня я со своей командой защищаю судей от незаконных обвинений, вмешательств в их деятельность, попытки других ветвей власти полностью уничтожить судебную независимость», – отмечает он.

По словам адвоката, прежняя власть сделала все возможное, чтобы максимально ограничить независимость судебной ветви власти и полностью ее подчинить исполнительной ветви. «Для этого были задействованы все возможные инструменты, начиная с изменений в Конституцию в части правосудия, привлечения международных «экспертов» и «специалистов», формирования общественного мнения через псевдообщественные организации, финансируемые иностранными правительствами и заканчивая фабрикованием уголовных дел с целью полного уничтожения сопротивления и подчинения судебной ветви власти», – говорится в заявлении.

«Я прекрасно понимаю, что сразу разобраться, не говоря о том, чтобы навести порядок в этой очень важной для государства Украина проблеме трудно. Однако те высказывания и обвинения в адрес судов и судей, которые звучат от вашего патронажного органа - Офиса президента, свидетельствуют исключительно о том же самом стремлении, как и прошлой власти - полностью уничтожить судейскую независимость», – подчеркнул Кравец.

Юрист отметил, что к этому процессу пока подключены все силовые ведомства, «включая и так называемые антикоррупционные органы, вместе с полностью дискредитированным и расформированным департаментом спецрасследований Генеральной прокуратуры (без Украины)».

«Последние события с обысками в Окружном административном суде города Киева под предлогом расследования «дела Майдана», а на самом деле с единственной целью - сохранение на должностях членов Высшей квалификационной комиссии Украины, полномочия которых закончились, о чем свидетельствует проведенная пресс-конференция председателя НАБУ и экс-главы департамента спецрасследований», – заявил адвокат.

По мнению Кравца, так называемое квалифицирование не имеет ничего общего с задекларированной целью его проведения. «Особенно если ознакомиться с видеозаписями этих собеседований с судьями, которые больше напоминают циничное издевательство над судьями и членами их семей. Сами требования к судьям, из которых только 9% занимает знание норм права, а все остальное исключительно субъективные оценки этику, добродетель и т.д. Кстати, на последних заседаниях даже Высший совет правосудия, после частичного обновления состава и вывода из нее части членов, назначенных прошлой властью, на это обратила внимание», – отметил он.

«Буквально вчера мне стало известно, что для того, чтобы в очередной раз дискредитировать судебную ветвь власти и иметь возможность на нее давить, правоохранительные органы пытались через меня создать искусственно передачу взятки. На все предложения нанятого агента решить вопрос внепроцессуальным способом были получены ответы о невозможности такого поведения и эта «спецоперация» провалилась. Я прекрасно понимаю, профессионально выполняя свою работу, я со своей командой очень мешаем покорить и окончательно поставить на колени судебную ветвь власти», – говорится в заявлении.

Кравец подчеркнул, что сложившаяся ситуация недопустима в правовом государстве и на его взгляд идет полностью вразрез с декларируемыми президентом целями при избрании на пост главы государства.

«Понимая о разделе ветвей власти в Украине, полномочия президента Украины и стремясь восстановить верховенство права, правовую определенность и независимость судебной ветви власти, которая есть и будет всегда слабой, прошу вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию. И исключительно в пределах своих полномочий сделать все возможное для восстановления именно правового государства», – подытожил он.