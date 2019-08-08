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На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку в Россию больше двух тонн товаров народного потребления, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.

В ходе осмотра транспортных средств у злоумышленников обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тыс. гривен.

Мероприятия по блокированию незаконного перемещения товаров проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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