также в разделеРелигия
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество к святыням Закарпатья
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов 18
Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление" 11
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру 10
В РПЦ посоветовали Епифанию перечитать Томос 24
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации» 11
На Волыни верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм 8
На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ 23
В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения 23
Митрополит Онуфрий: У Бога много даров для тех, кто готов их принять 18
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 19
В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 16
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 17
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22
В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей Сумщины 26
В Виннице отметили 105-ю годовщину освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы 16
В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила 17

Верующие села Оленовка обустраивают для богослужений старый заброшенный дом.

Фото: Фавор

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на БФ «Фавор», община захваченного храма села Оленовка на Черниговщине строит новую церковь.

Благодаря поддержке неравнодушных людей религиозная община УПЦ за короткий срок сумела выполнить огромный объем работ. Впереди – внутренняя и наружная отделка.

«Наш фонд открыл прямой сбор для Оленовской общины и мы решили предложить два варианта помощи, – говорится в сообщении фонда. – Первый – на карту настоятеля отца Александра. Второй – более интересный. Вы можете связаться с руководителем проектов нашего фонда, который скоординирует вас по списку необходимых для храма стройматериалов и пришлет счет-фактуру для оплаты».

Как сообщалось, 16 января в селе Оленовка сторонники ПЦУ и националисты из С14, несмотря на сопротивление прихожан, захватили храм УПЦ. Верующие обратились за помощью к главе сельсовета Оленовки, однако никакой реакции не последовало. 
6 марта 2019 года Борзнянский районный суд Черниговской области рассмотрел дело о переходе общины села Оленовка в ПЦУ и отказался признать эти действия противозаконными. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги