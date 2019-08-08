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В селе Боблы на Волыни, 4 августа, активисты Православной Церкви Украины попытались устроить провокацию и предприняли попытку отнять Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Фото: РБК-Украина

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», священник ПЦУ не решился служить в алтаре храма УПЦ, после чего верующие вынудили сторонников ПЦУ уйти.

Инцидент произошел во время воскресной литургии.

В храм зашли активисты во главе со священником ПЦУ, они размахивали протоколами собрания территориальной общины села и требовали отдать им храм УПЦ.

Прихожане УПЦ отказались принять условия, тогда активисты  заблокировали проход в храм.

Священник ПЦУ зашел в алтарь, но служить не стал.

 
ForUm

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