Есть люди - будут храмы, нет людей - храмовые сооружения стоят пустые, как это бывает часто в захваченных "ПЦУ" наших (УПЦ, - ред.) храмах.

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Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя факт, что в разных уголках Украины верующие захваченных храмов строят новые церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«Эти примеры еще раз свидетельствуют, что важнее люди.

Захватили? Забрали насильно? Ничего, не расстраиваемся, еще построим. Ведь храм, это материальное продолжение искренней веры в сердце верующего человека. А если ее (истинной веры) в сердце нет, то и храм не построится, только на захват чужого может хватить внутренней злобы и агрессии, а вот построить, создать что-то новое и позитивное такие люди не могут. Это могут сделать только те люди, в сердцах которых есть истинная вера, а не злоба и агрессия. Ведь искренняя вера является конструктивным чувством, это то, что строит, а не разрушает», - написал священник.

Как сообщалось, религиозные общины УПЦ села Дмитровка Ровенской области, села Куты Тернопольской области и села Угринов Волынской области, храмы которых были захвачены активистами ПЦУ, строят новые церкви.