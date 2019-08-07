На Полтавщине в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре, 6 августа, верующие отметили столетие со дня расстрела братии Мгарской обители.

Фото: Полтавская епархия УПЦ

Божественную литургию возглавил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии.

*Первые монахи-отшельники на Мгарской горе, по преданию, поселились в X–XI веке. Спасо-Преображенский монастырь был основан митрополитом Исаией Копинским в 1619 году. В 1692 году на месте ранее построенной деревянной церкви, на средства гетьманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы был выстроен каменный Спасо-Преображенский храм.

Население монастыря складывалось, в основном, из запорожских казаков, принявших монашество. В 1663 году под монашеским именем Гедеон здесь пребывал сын Богдана Хмельницкого Юрий.

На территории монастыря похоронены Константинопольский Патриарх Серафим (Анин), Киевский митрополит Иосиф (Нелюбович-Тукальский), архиепископ Тобольский Амвросий (Келембет), а также епископ Полтавский, а затем Псковский, Мефодий (Писнячевский).

В 1919 году, в ночь с 18 на 19 августа (с 5 на 6 августа по старому стилю), на престольный праздник Преображения Господня, большевики расстреляли 17 мгарских монахов во главе с игуменом Амвросием. Новомученики похоронены за алтарем скитской церкви Благовещения.

В начале 30-х годов на территории Мгарского монастыря советской властью был создан Патронат для детей «врагов народа». С 1937 года здесь находился дисциплинарный батальон, а с 1946 — войсковые склады. В 1985 году монастырь передали под пионерский лагерь.

Возрождение обители началось в 1993 году. Первым ее наместником в послереволюционный период стал игумен Филипп (Осадченко), впоследствии архимандрит, а ныне — митрополит Полтавский и Миргородский.