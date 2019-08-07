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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша. Google отмечает праздничным дудлом юбилей одного из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века, сообщается в пресс-релизе компании.

«Самым известным произведением Пантелеймона Кулиша является «Чорна Рада» — первый исторический роман на украинском языке. Именно эта работа вдохновила создателей юбилейного логотипа Google, которые изобразили на дудле стилизованную фигуру казака на лошади», - отметили в Google Украина.

Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года в городке Воронеж бывшего Глуховского уезда Черниговской губернии (сейчас — Шосткинский район Сумской области).  

С конца 30-х годов Кулиш был слушателем лекций в Киевском университете. Поступить в этот престижный вуз ему так и не удалось, поскольку он не имел документального подтверждения своего дворянского происхождения. Приобретенные таким образом знания позволили ему получить место преподавателя в Луцком дворянском училище. В это же время Кулиш заявляет о себе как писатель.

Пантелеймон Кулиш также является автором первого фонетического алфавита украинского языка — «кулишовки» — который лег в основу современного украинского правописания, и был первым переводчиком на украинский язык произведений Байрона, Шекспира, Гете и др.

Пантелеймон Кулиш в свое время был одной из самых колоритных личностей в украинской литературе и своей деятельностью вызывал огромный интерес общества.
ForUm

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