В Доме офицеров Мелитопольского авиогородка, 5 августа, священники Украинской Православной Церкви отпели пилота Владимира Бухальского, который в июле погиб в Ливии.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, попрощаться с погибшим пришли родственники, сослуживцы и друзья.
По информации СМИ, на момент смерти Владимир Бухальский уже не был военнослужащим ВСУ, он уволился из армии несколько лет назад, и работал по контракту в авиакомпании «Европа Эйр» (Air Europa).
В июле военно-транспортные самолеты потерпели крушение во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара».
Владимир Бухальский ранее служил в горячих точках – в Ливии, Ливане, Либерии.
Летчик прославился 8 лет назад, когда эвакуировал из Ливии украинцев после свержения Муаммара Каддафи и начала беспорядков. Тогда он был командиром экипажа. В августе 2012 года экипаж под командованием Бухальского эвакуировал украинцев из Сирии.
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