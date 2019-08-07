также в разделеРелигия
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 12
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 15
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22
В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей Сумщины 26
В Виннице отметили 105-ю годовщину освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы 16
В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила 16
В Православной Церкви выразили соболезнование в связи с расстрелом мирных граждан в трех городах США 9
В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ 28
Епископ УПЦ – о торжествах в Почаеве: Люди все время возносили свои молитвы к Небу 27
В УПЦ отмечают «положительные сигналы» в отношениях между государством и Церковью 30
Митрополит Онуфрий рассказал, как Божья Матерь помогает бороться с демонами 19
В кафедральный собор УПЦ Луцка прибудут великие святыни 23
В УПЦ посоветовали верующим, которые перешли в новую Церковь, открыть Евангелие 22
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы 21
Митрополит Антоний ответил на вопросы об «антиукраинских взглядах» УПЦ 93
В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов» 17
В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания 27

В Доме офицеров Мелитопольского авиогородка, 5 августа, священники Украинской Православной Церкви отпели пилота Владимира Бухальского, который в июле погиб в Ливии.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, попрощаться с погибшим пришли родственники, сослуживцы и друзья.

По информации СМИ, на момент смерти Владимир Бухальский уже не был военнослужащим ВСУ, он уволился из армии несколько лет назад, и работал по контракту в авиакомпании «Европа Эйр» (Air Europa).

В июле военно-транспортные самолеты потерпели крушение во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара».

Владимир Бухальский ранее служил в горячих точках – в Ливии, Ливане, Либерии.

Летчик прославился 8 лет назад, когда эвакуировал из Ливии украинцев после свержения Муаммара Каддафи и начала беспорядков. Тогда он был командиром экипажа. В августе 2012 года экипаж под командованием Бухальского эвакуировал украинцев из Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
11
Теги