Офис президента Владимира Зеленского утверждает, что в июле он и его супруга Елена летали в Одессу за свой счет. Об этом в ОПУ заявили в ответ на запрос Украинской правды.
«Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)», - говорится в ответе.
В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.
Деньги из госбюджета не расходовались.
Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.
В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.
Ранее местное издание «Думская» писало, что охрана и обслуга президента прилетала в Одессу президентским самолетом Ан-148.
Напомним, 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и сходил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
Совладельцем «Международных авиалиний Украины» является олигарх Игорь Коломойский.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время