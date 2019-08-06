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Офис президента Владимира Зеленского утверждает, что в июле он и его супруга Елена летали в Одессу за свой счет. Об этом в ОПУ заявили в ответ на запрос Украинской правды.

«Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)», - говорится в ответе.

В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

Деньги из госбюджета не расходовались.

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.

В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.

Ранее местное издание «Думская» писало, что охрана и обслуга президента прилетала в Одессу президентским самолетом Ан-148.

Напомним, 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и сходил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

Совладельцем «Международных авиалиний Украины» является олигарх Игорь Коломойский.
ForUm

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