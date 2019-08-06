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В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США, сообщает пресс-служба украинского диппредставительства.

Церемония состоялась при участии посла Валерия Чалого и директора Агентства Келли МакКига.

Отмечается, что меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Сейчас это уже третий меморандум о взаимопонимании, который заключен между центральными органами исполнительной власти Украины и Министерством обороны США по данному вопросу. Предыдущие меморандумы в этой сфере были заключении Службой безопасности Украины и Министерством по делам ветеранов Украины.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести или попали в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.
ForUm

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