В Киеве 10 августа официально откроют новый речной маршрут Оболонь – Подол, сообщается на странице речного вокзала в Facebook.



«Долгожданное официальное открытие маршрута на Оболонь состоится 10 августа в парке «Наталка» (улица Оболонская Набережная, 9)», - говорится в сообщении.

Расписание рейсов:

(Выходные дни)

Оболонь - Почтовая пл. - 12:00, 16:00

Поштова пл. - Оболонь - 14:00

(Посадка на Оболони осуществляется на причале в парке «Наталка»).

Длительность прогулки: 1:00

Стоимость билетов иуда и обратно - 150 грн.

Только в день открытия 100 грн.

Дети до 6 лет бесплатно. С 6 до 12 -50% от стоимости билетов.