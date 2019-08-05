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В Киеве 10 августа официально откроют новый речной маршрут Оболонь – Подол, сообщается на странице речного вокзала в Facebook.

«Долгожданное официальное открытие маршрута на Оболонь состоится 10 августа в парке «Наталка» (улица Оболонская Набережная, 9)», - говорится в сообщении.

Расписание рейсов:

(Выходные дни)

  • Оболонь - Почтовая пл. - 12:00, 16:00
  • Поштова пл. - Оболонь - 14:00

(Посадка на Оболони осуществляется на причале в парке «Наталка»).

Длительность прогулки: 1:00

Стоимость билетов иуда и обратно - 150 грн.

Только в день открытия 100 грн.

Дети до 6 лет бесплатно. С 6 до 12 -50% от стоимости билетов.
ForUm

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