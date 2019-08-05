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В Киевских духовных школах под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги вступительной кампании.

Фото: КДАиС

Владыка ректор сообщил, что по результатам вступительных экзаменов, 34 абитуриента зачислены на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 57 - в Киевскую духовную семинарию. На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) зачислены  59 абитуриентов, а в семинарию - 57, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДА.

Проректор КДА по научно-богословской работе профессор В. Бурега проинформировал о датах и ​​тематике ежегодной Международной научно-богословской конференции, которая в этом году будет посвящена 200-летию со дня открытия Киевской духовной академии в 1819 году и 30-летию со дня возрождения Киевских духовных школ в 1989 году.

После заседания на площади перед административным корпусом Академии проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий объявил абитуриентам результаты вступительных экзаменов.
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