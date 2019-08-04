В воскресенье, 4 августа, пользователи ряда стран сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 05:17 по киевскому времени. Больше всего на проблемы в работе соцсети жалуются пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Также с техническими проблемами столкнулись в Германии, Польше, Великобритании, Мексике, России, Японии и Малайзии. О проблемах сообщают и пользователи в Украине, а именно в Виннице и Киеве.

У большинства пользователей (почти 50%) возникают проблемы с обновлением ленты новостей, 29% не могут войти в свои учетные записи, еще 20% имеют трудности при просмотре Stories.