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В южных и большинстве восточных и центральных областей Украины синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«3 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В целом, по прогнозам, днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей пройдут грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/сек.(I уровень опасности, желтый).
ForUm

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