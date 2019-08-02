В селе Кучава на Закарпатье в день памяти святого славного пророка Илии, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил Свято-Ильинский храм.
Фото: Мукачевская епархия
После освящения митрополит совершил праздничную литургию в этом храме, - сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.
По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после которого владыка обратился к собравшимся с проповедью.
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