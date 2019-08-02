Украина может иметь дешевое кредитование под 12-13% в гривне уже в следующем году. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук во время делового завтрака с руководителями иностранных банков в Украине, который организовал Форум международных ведущих финансовых учреждений (FLIFI, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, это оптимистичная оценка, но реальная. Он также отметил, что в планах - создание в украинской банковской системе инструмента, который будет защищать интересы кредиторов.

«Почему нам так важно иметь дешевое кредитование уже в следующем году? Ибо так фермер сможет просто пойти в банк и получить там кредит в гривне под 12-13%, ему будет значительно легче работать, развиваться и быть конкурентоспособным », - отметил Гончарук и добавил, что внедрять это можно с помощью инструментов ограничения или стимулирования.

«Мы будем искать собственную модель, которая в дальнейшем позволит нам без ограничений это сделать», - резюмировал замруководителя ОП.