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Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк намерен прийти завтра на допрос в Гепрокуратуру. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.

«Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту», — написал он.

Он также поинтересовался, готов ли директор НАБУ явиться на допрос по делу о коррупции.

«Интересно, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции? Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?», — написал Вовк, намекнув на обыск в Окружном адмисуде, который прошел 26 июля.

Напомним, что 25 июля директор НАБУ Артем Сытник не явился в Сарненский суд Ровенской области по делу о совершении им коррупционного правонарушения. Следующее заседание назначено на 8 августа.

На 2 августа Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства.

Глава суда Павел Вовк ранее называл дело против него и его коллег политически мотивированным и абсурдным.
ForUm

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