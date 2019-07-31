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Роману Безсмертному поставлена задача срывать переговоры в Минске, потому что на самом деле он представляет не Украину, а обслуживает интересы США. Об этом пишет в Facebook политический эксперт Алексей Калиниченко. 

Калиниченко уверен, что от Безсмертного в Минске не будет никаких результатов. 

«Вы будете смеяться, но его недавно вернули в состав Минской контактной группы. В прошлый свой приход он ничего не сделал и ничего не добился. 

Стоит ли теперь ожидать от Безсмертного каких-то результатов на этот раз? Конечно, не стоит! Объясню, почему», - написал он. 

Калиниченко поясняет, что Безсмертный - это «патриот в овечьей шкуре», который на самом деле обслуживает интересы США, даже если это вредит Украине.

«Безсмертный - это пример «патриота в овечьей шкуре». Это те самые «патриоты», которые не имеют никакого отношения к настоящему патриотизму. Они выполняют только одну задачу - своим дружным лаем изо всех сил восхваляют американскую политику. И даже если в Вашингтоне принимают решения, которые вредят Украине и украинцам, такие персоны как Безсмертный все равно будут прославлять политику США», - пояснил политический эксперт. 

«Это те самые «патриоты», которые готовы воевать на Донбассе до последнего украинца за интересы США и олигархов», - добавил эксперт. 

По словам Алексея Калиниченко, никаких результатов от Безсмертного не будет, потому что на самом деле ему поставили задачу срывать мирные переговоры.

«Никаких результатов от работы Безсмертного не будет, потому что ему поставили другую задачу - срывать переговоры в Минске», - так эксперт разоблачил настоящее задание Безсмертного. 

Калиниченко уверен, что Безсмертный - это Ирина Геращенко №2, которая цинично срывала переговоры в Минске по обмену пленными. 

«Можно сказать, что это Ирина Геращенко №2. Вспомните, сколько было саморекламы и хвастовства, а на самом деле Геращенко цинично срывала переговоры по обмену пленными между Киевом и Донбассом», - считает он. 

По словам Калиниченко, замена Геращенко на Безсмертного - это, как говорят в народе, «поменяли шило на мыло».  

«Слава Богу, теперь Геращенко нет, так ей на замену в Минск отправили Безсмертного. В народе про такие случаи говорят «поменяли шило на мыло», - заключил политический эксперт Алексей Калиниченко. 

 

 
ForUm

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