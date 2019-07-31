также в разделеРелигия
Икону и мощи святителя Луки Крымского передали Киевской митрополии 4
Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» 8
Крестный ход развеял всю государственную пропаганду о том, что УПЦ больше нет, - Замглавы отдела ОВЦС УПЦ 8
Министерство культуры: УПЦ КП прекратила свою деятельность 9
В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы 6
Зарубежные медиа отреагировали на выступления в ООН в защиту УПЦ 13
Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП, потому что она не входит в состав ПЦУ 44
В Черновцах проведут вечер, посвященный 1000-летию русского монашества на Афоне 11
В УПЦ рассказали о готовности к сотрудничеству с другими конфессиями 17
Филарет попросил Зеленского защитить УПЦ КП «от рейдерства ПЦУ» 30
Почти 400 участников собрал молодежный православный фестиваль под Киевом 12
Митрополит Антоний: Во Всеукраинском крестном ходе УПЦ шли не только верующие 17
Митрополит Антоний: Крестный ход показал, что УПЦ достойно прошла через непростые испытания 12
Тысячи православных приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы 17
На Ровенщине начался трехдневный крестный ход в Почаевскую лавру 21
Полтавская духовная семинария открывает курс дистанционного обучения 7
Почаевская лавра собирает информацию о чудесах от святынь обители 23
В Киевской духовной академии издали книгу о новом святом Сильвестре Малеванском 28

На заседании 28 июля Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил внести в церковный календарь день памяти священномученика пресвитера Владимира Троепольского (+ 1905 г.).

Фото: Фома

В ноябре 1981 года отец Владимир был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома» и Информационно-просветительский отдел.

Священномученик Владимир Троепольский родился 13 января 1864 года в селе Коломна Орловской губернии в семье священника. Уже в детстве он лишился родителей. Воспитание он получил сначала в духовном училище, затем в духовной семинарии.

С 1885 года отец Владимир нес послушание псаломщика в Иоанна-Златоустовском храме Ялты и законоучителя Ялтинского женского народного училища. Затем служил чиновником.

В 1891 году он был рукоположен в диакона, затем – священника. Служил в Саках и Алупке, вел активную общественную деятельность, преподавал в Симеизском земском народном училище.

За годы служения священномученика в Алупке и Симеизе их христианское население увеличилось до 830 человек.

В годы революции 1904-1905 годов отец Владимир выступал с обличением революционеров. За это в начале 1905 года он получил первое предупреждение с угрозами. Это не остановило священномученика, и он продолжил призывать людей не участвовать в митингах, а пребывать в мире и любви.

Спустя четыре дня после Рождества Христова 1905 года (по ст. ст.) отец Владимир был заколот кинжалами в своем доме, на глазах у жены и трех малолетних сыновей.

Когда священник, весь в крови, упал на пол, один из убийц в порыве ужаса и раскаяния припал к отцу Владимиру с криком: «Батюшка! Прости!», на что тот прошептал: «Бог простит». Позже в больнице отец Владимир скончался.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2802 грн.
5
Теги