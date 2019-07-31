Мы (УПЦ, - ред.) всегда говорили, что готовы к диалогу со всеми конфессиями, в частности мы открыты к диалогу с теми конфессиями, которые отошли от нас - Киевский патриархат и ПЦУ.

Фото: УПЦ

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич в интервью изданию «Эхо UA», сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Для того, чтобы начинать диалог, нужно иметь доверие друг к другу. А для этого другой стороне, я имею ввиду ПЦУ, для начала надо прекратить захватывать наши храмы и отказаться от насилия по отношению к нашим верующим. Сегодня в нашей стране пришла уже другая власть, и волна захватов уже идет на спад, потому что все это совершалось при поддержке предыдущей власти, что показывает искусственный характер так называемых «переходов» наших общин. Исчезла государственная поддержка, и всё сошло на «нет».

Таким образом, для того, чтобы начать диалог, необходимо прекратить агрессию и насилие против нашей Церкви», - рассказал священник.

Протоиерей Николай Данилевич прокомментировал крестный ход, который состоялся 27 июля в Киеве.

«Митрополит Антоний, управляющий делами нашей Церкви, по результатам крестного хода на брифинге заявил о том, что в нём участвовало около 300 тысяч верующих. Почему такая цифра? В прошлом году у нас было около 250 тысяч, а в этом году было однозначно больше. Я лично ходил и опрашивал людей, которые принимали в нём участие. Все говорили, что в этом году людей было однозначно больше, во-первых, потому что наша Церковь пережила, скажем прямо, период давления со стороны государства, а во-вторых из-за того, что в прошлом году многим паломникам нашей Церкви из регионов не позволяли приехать в Киев: полиция заворачивала автобусы, мешала приезду людей. В этом году ещё больше людей захотели принять участие в шествии, потому что Церковь гонимая, и это уже стало делом чести для прихожан – приехать, принять участие в крестном ходе и засвидетельствовать верность своей Церкви. Люди со слезами на глазах делились своими эмоциями, когда я у них спрашивал о шествии. Поэтому, однозначно людей было больше, чем в прошлом году», - отметил он.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ рассказал, с чем связаны притеснения верующих.

«Это связано с государственной политикой предыдущей власти. Испытания для нашей Церкви начались 5 лет назад, но активная фаза давления со стороны прошлой власти началась осенью прошлого года. Порошенко тогда взял под своё крыло некоторые конфессии, и вся государственная машина была обрушена против нас, у нас стали отбирать храмы. Я лично ездил по многим приходам на территории западной Украины, а был именно: в Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. Там наши люди были изгнаны из своих храмов и были вынуждены собираться в сельских хатах, то есть переделывали дома и другие помещения под храм. Все люди, которые там молились, говорили, что если бы не глава сельсовета, то на местном уровне всё было бы спокойно. То есть, как правило, глава сельской рады всё это инициировал. А почему он это делал? Потому что ему пришло распоряжение «сверху». У нас есть доказательства того, что эти поручения исходили от администрации экс-президента Петра Порошенко в областные советы, а оттуда спускались на уровень сёл. Там уже проводили эти все так называемые голосования, вследствие чего наших людей выбрасывали из их храмов на улицу.

В этом году прошел крестный ход, в котором приняли участие прихожане многих таких сёл, где захватили их храмы. И когда они дошли до Верховной Рады, то поставили возле здания парламента плакаты с фотографиями захваченных храмов и снимками общин, то есть людей, которых выгнали из них. Такая акция имела целью обратить внимание новой власти, которая уже пришла, чтобы знала это и видела, а также могла исправить ошибки предшественников», - подытожил отец Николай.