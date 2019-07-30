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Государственное бюро расследований совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводят обыски на таможенных постах в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Запорожье», а также на запорожской таможне. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Прямо сейчас проводим несколько санкционированных обысков совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы Украины и Генеральной прокуратурой Украины на таможенном посту «Аэропорт «Киев» в Жулянах, в помещении Запорожской таможни ГФС, на таможенном посту «Запорожье-аэропорт», - написала она в Facebook.

Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства – проверяются должностные лица Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.

«По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины», - пояснила Варченко.

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины - устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.
ForUm

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