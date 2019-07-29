также в разделеРелигия
Греческие СМИ: На торжествах ПЦУ митрополит Элладской Церкви присутствовал в частном порядке 9
Верующие Буковины, которые 180 дней совершают молитвенное стояние в своем храме, обратились к президенту 15
В УПЦ ответили на призыв Зеленского к примирению Церквей: Диалог не может проходить на фоне захваченных храмов 32
В Черновицкой области построят новый храм для румыноязычной общины 17
В УПЦ рассказали, зачем устанавливали стенды перед Верховной Радой в День Крещения Руси 12
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической или антиканонической 20
Митрополит Онуфрий: Менять нужно не Церковь, а себя 20
На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ заблокировали вход в храм УПЦ и сорвали богослужение 21
В Одесской области появился новый храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской 12
Тысячи верующих примут участие в торжествах УПЦ в честь Почаевской иконы Богородицы 12
Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей за участие в праздновании Дня Крещения Руси 15
Зеленский: Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев 9
Митрополит Онуфрий рассказал, почему День Крещения Руси важен для православных 17
В РПЦ надеются, что при новом составе ВР Украина улучшит отношения с Россией 16
Собор УПЦ КП обвинил ПЦУ в захвате своих храмов, а Министерство культуры – во вмешательстве в дела Церкви 33
Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех» 42
Почти полтысячи журналистов со всего мира освещали Всеукраинский крестный ход УПЦ 92
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих празднуют День Крещения Руси 27

На общественных слушаниях в селе Зализница Любешовского района Волынской области 28 июля большинство жителей села проголосовали против предоставления монахине Димитрии (в миру – Елене Пасевич), матери погибшего в АТО Ивана Пасевича, выбранного ею земельного участка рядом с церковью.

Фото: novezittya.in.ua

Об этом сообщает Любешовская газета «Нове життя».

Как сообщает издание, речь идет о земельном участке на территории местного учебного заведения, на котором расположено бывшее помещение детсада, находящееся в аварийном состоянии. Именно этот участок подходит для монахини, поскольку он расположен рядом с церковью, а церковный устав позволяет ей жить при монастыре или же при церкви. Исходя из этих побуждений мать героя АТО, решившая после смерти сына посвятить свою жизнь Богу, написала заявление именно на этот участок, чтобы в родном селе рядом с местной святыней построить дом и часовню в память о сыне и обо всех погибших в АТО.

На общественных слушаниях большинство односельчан выступили против предоставления монахине Димитрии этого участка, мотивировав свой отказ расширением школы. По мнению жителей Зализницы, данный участок лучше использовать для строительства детской площадки, тренажерного зала, помещения для различных детских кружков и т.п.

Монахине же, после ее просьб «не обрезать ей дорогу к сыновьей могиле», предложили выбрать другой земельный участок. Однако, учитывая указанные ею причины, ни один другой ей откровенно не подходит.

Монахиня Димитрия (Пасевич) из Свято-Покровского монастыря села Ольха подала в Новоград-Волынское отделение ГУНП в Житомирской области заявление о нанесении ей телесных повреждений во время рейдерской атаки на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке. В этот день монахиня принимала участие в молитвенном стоянии в защиту храма УПЦ.

Сын монахини Димитрии, старший лейтенант Львовской десантной бригады Иван Пасевич, воин-герой, погиб в зоне АТО. Воина Пасевича, который носил позывной «Батя», посмертно удостоили Ордена Богдана Хмельницкого III степени. Саму монахиню удостоили «Ордена матери бойца АТО».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
16
Теги