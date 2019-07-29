В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви построит новый храм для румыноязычной общины.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил закладку камня на строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Нижние Петровцы, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Настоятелем прихода является иерей Даниил Попеску.

Закладка камня прошла с участием духовенства Сторожинецкого благочиния и большого количества верующих, которые прилагают максимум усилий для строительства нового храма.

«Украинская Православная Церковь продолжает расти в мире и любви», - отметили в пресс-службе епархии.