В селе Топалы Окнянского района Одесской области митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин освящения престола в храме в честь преподобной Параскевы Сербской.
Фото: Балтская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, после освящения престола митрополит Алексий совершил в храме Литургию.
Во время богослужения священник Павел Климашевский был награжден медалью священномученика Парфения Ананьевского.
По окончании богослужения медалью равноапостольного князя Владимира был награжден Елеупов Бактыбекович.
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