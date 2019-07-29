также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической или антиканонической 8
Митрополит Онуфрий: Менять нужно не Церковь, а себя 13
На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ заблокировали вход в храм УПЦ и сорвали богослужение 14
Тысячи верующих примут участие в торжествах УПЦ в честь Почаевской иконы Богородицы 7
Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей за участие в праздновании Дня Крещения Руси 8
Зеленский: Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев 7
Митрополит Онуфрий рассказал, почему День Крещения Руси важен для православных 11
В РПЦ надеются, что при новом составе ВР Украина улучшит отношения с Россией 10
Собор УПЦ КП обвинил ПЦУ в захвате своих храмов, а Министерство культуры – во вмешательстве в дела Церкви 18
Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех» 36
Почти полтысячи журналистов со всего мира освещали Всеукраинский крестный ход УПЦ 89
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих празднуют День Крещения Руси 24
В УПЦ прославили трех ректоров Киевской духовной академии 10
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы 19
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской лавре 12
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих со всей Украины молились накануне Дня Крещения Руси 92
Предстоятель и верующие УПЦ почтили память погибших на Майдане 22
Митрополит Антоний: 300 тысяч крестоходцев засвидетельствовали сегодня преданность выбору князя Владимира 91

В селе Топалы Окнянского района Одесской области митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин освящения престола в храме в честь преподобной Параскевы Сербской.

Фото: Балтская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, после освящения престола митрополит Алексий совершил в храме Литургию.

Во время богослужения священник Павел Климашевский был награжден медалью священномученика Парфения Ананьевского.

По окончании богослужения медалью равноапостольного князя Владимира был награжден Елеупов Бактыбекович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
11
Теги