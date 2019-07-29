также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической или антиканонической 9
Митрополит Онуфрий: Менять нужно не Церковь, а себя 13
На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ заблокировали вход в храм УПЦ и сорвали богослужение 14
В Одесской области появился новый храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской 11
Тысячи верующих примут участие в торжествах УПЦ в честь Почаевской иконы Богородицы 7
Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей за участие в праздновании Дня Крещения Руси 8
Зеленский: Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев 7
В РПЦ надеются, что при новом составе ВР Украина улучшит отношения с Россией 10
Собор УПЦ КП обвинил ПЦУ в захвате своих храмов, а Министерство культуры – во вмешательстве в дела Церкви 18
Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех» 36
Почти полтысячи журналистов со всего мира освещали Всеукраинский крестный ход УПЦ 89
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих празднуют День Крещения Руси 24
В УПЦ прославили трех ректоров Киевской духовной академии 10
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы 20
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской лавре 12
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих со всей Украины молились накануне Дня Крещения Руси 92
Предстоятель и верующие УПЦ почтили память погибших на Майдане 22
Митрополит Антоний: 300 тысяч крестоходцев засвидетельствовали сегодня преданность выбору князя Владимира 91

Важно исповедовать веру устами, а еще важнее — жить по вере.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время проповеди в День Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Этот день для нас является великим днем, потому что мы стали детьми Божьими, чадами вечного спасения и вечной жизни. Мы храним Святую веру, которую нам принес святой князь Владимир, уважаем ее — не только исповедуем устами, но и стараемся жить по этой вере. Если мы хотим быть достойными потомками св. кн. Владимира, то должны уподобляться ему в его вере по Евангельским Законам», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Поэтому, по словам Блаженнейшего владыки, если мы хотим быть достойными потомками Крестителя Руси, то тоже «должны изменить свою жизнь из греховной на праведную».

«Мы должны строить свою жизнь на Священных законах Евангелия, — отметил владыка. — Тот человек, который подчиняет себя этим Священным Заповедям, сам становится любовью, наполняется благодатью Божией, которая учит человека правильно любить Бога и любить ближнего».

Причем, как подчеркнул Митрополит Онуфрий, мы должны стремиться быть потомками святого князя Владимира «не только по плоти, а еще больше по духу». «Чтобы мы пытались жить так свято, как он жил, творить добро так, как он творил, чтобы мы берегли между собой мир, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы любили друг друга. Потому что человек, который любит Бога и ближнего, становится достойным вечной жизни на небесах во Христе Иисусе Господе нашем», — пояснил Архипастырь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
11
Теги