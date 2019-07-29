Крымскотатарских активистов, которые 10-11 июля выходили на Красную площадь в Москве поддержать фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», будут судить 29 июля в Таганском районном суде Москвы. Там пройдет восемнадцать заседаний в один день.

Об этом адвокат Эдем Семедляев рассказал на встрече общественной инициативы «Крымская солидарность» в Симферополе, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, судья Таганского районного суда выделил 10 минут на каждое из заседаний.

«Судья считает, что десяти минут абсолютно достаточно, чтобы человек ознакомился с материалами дела, объяснил свою позицию, выслушал сторону обвинения», – сказал Семедляев.

Адвокат также добавил, что после возвращения крымских татар в Крым, их начали вызывать в местные отделения российской полиции.

«В основном всех, на кого составили административные протоколы в Москве, не оставляют в покое и в Крыму. К ним регулярно приходят сотрудники полиции, интересуются, как они добрались, откуда узнали о судебном заседании, кто помогал им оформлять плакаты», – рассказал Семедляев.

Семерых крымскотатарских активистов, участников пикета на Красной площади в Москве 10 июля, после задержания увезли в отделение полиции Китай-города. По словам российской правозащитницы Александры Крыленковой, были задержаны Февзи Абдураманов, Эскендер Люманов, Синавер Ниметуллаев, Решат Эмирусеинов, Сияр Гафаров, Энвер Сейтумеров и Сейран Джемилев. Всем семерым задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).