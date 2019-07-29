Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства 23-летнего Ильи Обихода, тело которого нашли 26 июля в Малинском районе Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Расследование этого убийства находится на личном контроле руководства Нацполиции. Мы привлекли достаточно сил и средств для его раскрытия и привлечения причастных к ответственности», - заявил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 26 июля в полдень в Малинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесу неподалеку автодороги Киев-Ковель тела мужчины, присыпанного землей. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Менее чем за сутки полицейские установили личность погибшего – 23-летнего жителя Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Сейчас усиленная следственно-оперативная группа отрабатывает собранную на месте происшествия и в ходе первоочередных мероприятий информацию о погибшем. Это часы записей камер видеонаблюдения, установление событий с максимальной детализацией последних дней жизни погибшего, отработка его контактов и знакомых и еще ряд следственно-розыскных мероприятий публичного и негласного характера. К мерам привлечены работники департаментов уголовного розыска, стратегических расследований и других подразделений криминальной полиции НПУ.

«Сейчас отрабатывается ряд версий, в том числе, озвученные в СМИ, о причастности погибшего к криминальным разборкам, избирательной гонке, личные неприязненные отношения и другие», - заявили в полиции.

По данным СМИ, Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося в 64-м избирательном округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила и Ивана Пашинских.

Пашинский свою причастность к убийству Обихода отрицает.