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Первый крестный ход Православной церкви Украины в день Крещения Руси собрал около 15 тысяч человек. Об этом сообщает в воскресенье, 28 июля, пресс-служба МВД.

Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около двух тысяч правоохранителей.

«Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации», - сообщили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что в целом во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси, которые проходили 27 и 28 июля, не были зафиксированы никакие нарушение общественного порядка или провокации.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.
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