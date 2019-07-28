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В воскресенье, 28 июля, по случаю Дня Крещения Руси предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводит богослужения в Софийском соборе в Киеве.

В богослужении принял участие глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галський Эммануил. 

«В День великого праздника равноапостольного князя Владимира, мы отмечаем День крещения Украины-Руси. 1031 год назад мы духовно объединились в православной вере. Сегодня же радостно празднуем в единой семье поместной Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении ПЦУ.
ForUm

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