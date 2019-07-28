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Вселенский Патриарх Варфоломей передал укаинцам приветствия к 1031-летию крещения Руси-Украины.

«С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание, находясь в нескольких метрах от того места, где крестилась святая княгиня Ольга, с необычайной честью и радостью шлем патриархальные благословения и наши пожелания всему божьему народу и приветствуем святым поцелуем Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ласкового пастыря церкви Украины и всех без исключения святых архиереев, собравшихся здесь», - зачитал приветствие Патриарха Варфоломея митрополит Галльський Эммануил.

Напомним, Православная церковь Украины впервые проводит богослужение ко Дню Крещения Руси.
ForUm

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