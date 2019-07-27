Госбюро расследований отреагировало на скандальное видео, на котором спецназ КОРД задерживает патрульных, остановивших автомобиль начальника Нацполиции Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Как сообщили в ГБР, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365(превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины (до восьми лет лишения свободы).

Как отмечается, инцидент произошел еще 12 сентября 2018 года, однако информация о нем была обнародована только сейчас.

«Патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. При общении с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео задержания спецназом патрульных, остановивших внедорожник Range Rover генерала Нацполиции Глуховери.