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В Сети появилось видео, на котором спецназ полиции задерживает патрульных, которые остановили черный внедорожник генерала.

Соответствующий ролик был опубликован на портале Киев Оперативный.

Как отмечается, остановленный автомобиль принадлежит скандально известному начальнику главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере.

На видео видно, как водитель внедорожника сначала пытался договориться с патрульными и предлагал им поговорить по телефону с генералом, а когда правоохранители отказались, на место прибыл микроавтобус со спецназом, который, угрожая оружием, задержал их.

«Пацаны, ху**ей занимаетесь. Машина генерала, шо, не знаете?» — обратился к полицейским один из спецназовцев.

После этого патрульных доставили в кабинет самого Глуховери. Какие меры были в итоге приняты в отношении правоохранителей, не известно.
ForUm

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