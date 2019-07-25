Оператор украинского участка нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» компания «ПрикарпатЗападтранс» считает решение Кабинета Министров о введении пошлины на трубопроводное ДТ грубым нарушением свободной конкуренции и расценивает его как попытку остановить работу предприятия. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании.

«Постановление является недружественным выпадом против инвесторов, грубым нарушением правил свободной конкуренции, дискриминацией и попыткой остановить работу социально ответственного предприятия», — говорится в заявлении.

По мнению компании, этот шаг правительства отпугнет многих иностранных инвесторов и поставит под угрозу планы власти по привлечению внешних инвестиций.

«Это постановление не только не защищает экономические интересы безопасности Украины, поскольку ставит в неравные рыночные условия работы исключительно одно конкретное предприятие трубопроводного транспорта, но и причиняет вред экономке страны в целом», — заявляют в компании.

Вступление в силу постановления, по оценкам «ПрикарпатЗападтранса», повлечет за собой рост цен и нанесет существенный ущерб аграрному перед началом уборочной кампании.

Компания оценивает экономический эффект от работы трубопровода в 7 млрд грн и, в случае прекращения ее работы, прогнозирует существенный рост цен на дизельное топливо в Украине.

«ПрикарпатЗападтранс» надеется на конструктивное сотрудничество с новой властью и намерен отстаивать свои права в соответствии с действующим и международным правом.

Как сообщал enkorr, 22 июля Кабинет Министров обнародовал постановление №624 от 17 июля о введении специальной пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

С 1 августа на импорт ДТ из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

На сжиженный газ пошлина с августа будет установлена на уровне 1,75%, с октября — на уровне 3%.

Справка enkorr

Поставки ДТ из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» (на которые вводится пошлина) в 2018 г. составили 1 984,4 тыс. т (30% баланса украинского рынка), в первом полугодии 2019 г. — 985,5 тыс. т (31%).

Кроме терминалов «ПрикарпатЗападтранс», существует еще два канала поставки российского ДТ в Украину, которые под действие пошлин не попали. Первый — это по железной дороге через российско-украинскую границу (за І полугодие 2019 г. поставлено 125,7 тыс. т или 4% от баланса рынка), второй — перевалка трубопроводного ДТ в ж/д-цистерны на терминале в Гомеле (Беларусь) с дальнейшим заходом на территорию Украины со стороны Беларуси (280 тыс. т или 8,6% баланса).

Крупнейшим импортером ДТ по нефтепродуктопроводу является холдинг Wexler Group, поставив в 2018 г. около 1,2 млн т. Общие продажи ДТ группой Wexler в прошлом году составили 1,4 млн т или 20% объема украинского рынка. В целом все крупнейшие участники рынка нефтепродуктов Украины имеют в своем портфеле поставок российский ресурс.

Импорт сжиженного углеводородного газа из России в 2018 г. составил 503 тыс. т или 29% объема рынка. В первом полугодии 2019 г. он вырос на 44% до 317,6 тыс. т, а доля в балансе увеличилась до 37%.