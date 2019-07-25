Исследования показали, что соцсеть Instagram наиболее опасна для психического здоровья молодежи.

Об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH), пишет Укринформ.

В ходе опроса, 1479 лицам, от 16 до 24 лет, были заданы несколько вопросов о соцсети Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter и Facebook. В частности, у пользователей соцсетей спросили, как они себя чувствуют после проведения времени на упомянутых сайтах.

Согласно результату, именно Instagram упоминался чаще всего, как соцсеть, которая оказывает негативное влияние на психическое состояние.

На втором месте находится Snapchat, а на третьем Facebook. Четвертое место занял Twitter.

Респонденты отметили, что YouTube, при взвешивании всех плюсов и минусов, даже дает некоторый позитив.

Участники опроса заявили, что пользование Instagram больше всего влияет на собственное тело, количество часов сна, самовыражение и самоидентификацию.