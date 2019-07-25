также в разделеМир
НАПК внесло предписание главе Укроборонпрома 18
Сенат Чехии инициировал отставку Земана 24
США собираются ввести против РФ новые санкции 26
Джонсон сформировал правительство Британии 19
КНДР провела очередные ракетные испытания 20
В Турции ранили беларусского дипломата 22
Европу накроет еще одна волна рекордной жары 37
Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании 26
Китай решил отказаться от ядерной гонки 40
Россия «сожалеет» из-за нарушения воздушного пространства Южной Кореи 263
Южная Корея пригрозила РФ жестким ответом при повторном нарушении границы 58
Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании 40
На таджикско-кыргызской границе произошло столкновение, есть жертвы 49
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества 26
Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по самолетам РФ 70
Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова 73
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана 187
Саудовская Аравия одобрила переброску войск США 29

Исследования показали, что соцсеть Instagram наиболее опасна для психического здоровья молодежи.

Об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH), пишет Укринформ.

В ходе опроса, 1479 лицам, от 16 до 24 лет, были заданы несколько вопросов о соцсети Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter и Facebook. В частности, у пользователей соцсетей спросили, как они себя чувствуют после проведения времени на упомянутых сайтах.

Согласно результату, именно Instagram упоминался чаще всего, как соцсеть, которая оказывает негативное влияние на психическое состояние.

На втором месте находится Snapchat, а на третьем Facebook. Четвертое место занял Twitter.

Респонденты отметили, что YouTube, при взвешивании всех плюсов и минусов, даже дает некоторый позитив.

Участники опроса заявили, что пользование Instagram больше всего влияет на собственное тело, количество часов сна, самовыражение и самоидентификацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1106 грн.
18
Теги